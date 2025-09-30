CotaçõesSeções
Moedas / SLG-PI
Voltar para Ações

SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I

22.57 USD 0.03 (0.13%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SLG-PI para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.45 e o mais alto foi 22.71.

Veja a dinâmica do par de moedas SL Green Realty Corporation Preferred Series I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SLG-PI hoje?

Hoje SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) está avaliado em 22.57. O instrumento é negociado dentro de -0.13%, o fechamento de ontem foi 22.60, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SLG-PI em tempo real.

As ações de SL Green Realty Corporation Preferred Series I pagam dividendos?

Atualmente SL Green Realty Corporation Preferred Series I está avaliado em 22.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.22% e USD. Monitore os movimentos de SLG-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SLG-PI?

Você pode comprar ações de SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) pelo preço atual 22.57. Ordens geralmente são executadas perto de 22.57 ou 22.87, enquanto 50 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SLG-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SLG-PI?

Investir em SL Green Realty Corporation Preferred Series I envolve considerar a faixa anual 20.58 - 23.42 e o preço atual 22.57. Muitos comparam -1.91% e 2.22% antes de enviar ordens em 22.57 ou 22.87. Estude as mudanças diárias de preço de SLG-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SL GREEN REALTY CORP?

O maior preço de SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) no último ano foi 23.42. As ações oscilaram bastante dentro de 20.58 - 23.42, e a comparação com 22.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SL Green Realty Corporation Preferred Series I no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SL GREEN REALTY CORP?

O menor preço de SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) no ano foi 20.58. A comparação com o preço atual 22.57 e 20.58 - 23.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SLG-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SLG-PI?

No passado SL Green Realty Corporation Preferred Series I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.60 e 2.22% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.45 22.71
Faixa anual
20.58 23.42
Fechamento anterior
22.60
Open
22.57
Bid
22.57
Ask
22.87
Low
22.45
High
22.71
Volume
50
Mudança diária
-0.13%
Mudança mensal
-1.91%
Mudança de 6 meses
2.22%
Mudança anual
2.22%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4