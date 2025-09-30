- Visão do mercado
SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I
A taxa do SLG-PI para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.45 e o mais alto foi 22.71.
Veja a dinâmica do par de moedas SL Green Realty Corporation Preferred Series I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SLG-PI hoje?
Hoje SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) está avaliado em 22.57. O instrumento é negociado dentro de -0.13%, o fechamento de ontem foi 22.60, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SLG-PI em tempo real.
As ações de SL Green Realty Corporation Preferred Series I pagam dividendos?
Atualmente SL Green Realty Corporation Preferred Series I está avaliado em 22.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.22% e USD. Monitore os movimentos de SLG-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SLG-PI?
Você pode comprar ações de SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) pelo preço atual 22.57. Ordens geralmente são executadas perto de 22.57 ou 22.87, enquanto 50 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SLG-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SLG-PI?
Investir em SL Green Realty Corporation Preferred Series I envolve considerar a faixa anual 20.58 - 23.42 e o preço atual 22.57. Muitos comparam -1.91% e 2.22% antes de enviar ordens em 22.57 ou 22.87. Estude as mudanças diárias de preço de SLG-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SL GREEN REALTY CORP?
O maior preço de SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) no último ano foi 23.42. As ações oscilaram bastante dentro de 20.58 - 23.42, e a comparação com 22.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SL Green Realty Corporation Preferred Series I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SL GREEN REALTY CORP?
O menor preço de SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) no ano foi 20.58. A comparação com o preço atual 22.57 e 20.58 - 23.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SLG-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SLG-PI?
No passado SL Green Realty Corporation Preferred Series I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.60 e 2.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.60
- Open
- 22.57
- Bid
- 22.57
- Ask
- 22.87
- Low
- 22.45
- High
- 22.71
- Volume
- 50
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- -1.91%
- Mudança de 6 meses
- 2.22%
- Mudança anual
- 2.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4