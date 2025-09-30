QuotazioniSezioni
SLG-PI
SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I

22.57 USD 0.03 (0.13%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLG-PI ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.45 e ad un massimo di 22.71.

Segui le dinamiche di SL Green Realty Corporation Preferred Series I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SLG-PI oggi?

Oggi le azioni SL Green Realty Corporation Preferred Series I sono prezzate a 22.57. Viene scambiato all'interno di -0.13%, la chiusura di ieri è stata 22.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SLG-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SL Green Realty Corporation Preferred Series I pagano dividendi?

SL Green Realty Corporation Preferred Series I è attualmente valutato a 22.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SLG-PI.

Come acquistare azioni SLG-PI?

Puoi acquistare azioni SL Green Realty Corporation Preferred Series I al prezzo attuale di 22.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.57 o 22.87, mentre 50 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SLG-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SLG-PI?

Investire in SL Green Realty Corporation Preferred Series I implica considerare l'intervallo annuale 20.58 - 23.42 e il prezzo attuale 22.57. Molti confrontano -1.91% e 2.22% prima di effettuare ordini su 22.57 o 22.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SLG-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SL GREEN REALTY CORP?

Il prezzo massimo di SL GREEN REALTY CORP nell'ultimo anno è stato 23.42. All'interno di 20.58 - 23.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SL Green Realty Corporation Preferred Series I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SL GREEN REALTY CORP?

Il prezzo più basso di SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) nel corso dell'anno è stato 20.58. Confrontandolo con gli attuali 22.57 e 20.58 - 23.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SLG-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SLG-PI?

SL Green Realty Corporation Preferred Series I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.60 e 2.22%.

Intervallo Giornaliero
22.45 22.71
Intervallo Annuale
20.58 23.42
Chiusura Precedente
22.60
Apertura
22.57
Bid
22.57
Ask
22.87
Minimo
22.45
Massimo
22.71
Volume
50
Variazione giornaliera
-0.13%
Variazione Mensile
-1.91%
Variazione Semestrale
2.22%
Variazione Annuale
2.22%
