SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I
Der Wechselkurs von SLG-PI hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.45 bis zu einem Hoch von 22.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die SL Green Realty Corporation Preferred Series I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SLG-PI heute?
Die Aktie von SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) notiert heute bei 22.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.60 und das Handelsvolumen erreichte 50. Das Live-Chart von SLG-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SLG-PI Dividenden?
SL Green Realty Corporation Preferred Series I wird derzeit mit 22.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SLG-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich SLG-PI-Aktien?
Sie können Aktien von SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) zum aktuellen Kurs von 22.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.57 oder 22.87 platziert, während 50 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SLG-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SLG-PI-Aktien?
Bei einer Investition in SL Green Realty Corporation Preferred Series I müssen die jährliche Spanne 20.58 - 23.42 und der aktuelle Kurs 22.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.91% und 2.22%, bevor sie Orders zu 22.57 oder 22.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SLG-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SL GREEN REALTY CORP?
Der höchste Kurs von SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) im vergangenen Jahr lag bei 23.42. Innerhalb von 20.58 - 23.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SL Green Realty Corporation Preferred Series I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SL GREEN REALTY CORP?
Der niedrigste Kurs von SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) im Laufe des Jahres betrug 20.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.57 und der Spanne 20.58 - 23.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SLG-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SLG-PI statt?
SL Green Realty Corporation Preferred Series I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.60 und 2.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.60
- Eröffnung
- 22.57
- Bid
- 22.57
- Ask
- 22.87
- Tief
- 22.45
- Hoch
- 22.71
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- -1.91%
- 6-Monatsänderung
- 2.22%
- Jahresänderung
- 2.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4