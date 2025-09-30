KurseKategorien
SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I

22.57 USD 0.03 (0.13%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLG-PI hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.45 bis zu einem Hoch von 22.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die SL Green Realty Corporation Preferred Series I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SLG-PI heute?

Die Aktie von SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) notiert heute bei 22.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.60 und das Handelsvolumen erreichte 50. Das Live-Chart von SLG-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SLG-PI Dividenden?

SL Green Realty Corporation Preferred Series I wird derzeit mit 22.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SLG-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich SLG-PI-Aktien?

Sie können Aktien von SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) zum aktuellen Kurs von 22.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.57 oder 22.87 platziert, während 50 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SLG-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SLG-PI-Aktien?

Bei einer Investition in SL Green Realty Corporation Preferred Series I müssen die jährliche Spanne 20.58 - 23.42 und der aktuelle Kurs 22.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.91% und 2.22%, bevor sie Orders zu 22.57 oder 22.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SLG-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SL GREEN REALTY CORP?

Der höchste Kurs von SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) im vergangenen Jahr lag bei 23.42. Innerhalb von 20.58 - 23.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SL Green Realty Corporation Preferred Series I mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SL GREEN REALTY CORP?

Der niedrigste Kurs von SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) im Laufe des Jahres betrug 20.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.57 und der Spanne 20.58 - 23.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SLG-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SLG-PI statt?

SL Green Realty Corporation Preferred Series I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.60 und 2.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.45 22.71
Jahresspanne
20.58 23.42
Vorheriger Schlusskurs
22.60
Eröffnung
22.57
Bid
22.57
Ask
22.87
Tief
22.45
Hoch
22.71
Volumen
50
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
-1.91%
6-Monatsänderung
2.22%
Jahresänderung
2.22%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4