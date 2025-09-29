- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I
SLG-PIの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり22.45の安値と22.71の高値で取引されました。
SL Green Realty Corporation Preferred Series Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SLG-PI株の現在の価格は？
SL Green Realty Corporation Preferred Series Iの株価は本日22.57です。-0.13%内で取引され、前日の終値は22.60、取引量は50に達しました。SLG-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SL Green Realty Corporation Preferred Series Iの株は配当を出しますか？
SL Green Realty Corporation Preferred Series Iの現在の価格は22.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.22%やUSDにも注目します。SLG-PIの動きはライブチャートで確認できます。
SLG-PI株を買う方法は？
SL Green Realty Corporation Preferred Series Iの株は現在22.57で購入可能です。注文は通常22.57または22.87付近で行われ、50や0.00%が市場の動きを示します。SLG-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
SLG-PI株に投資する方法は？
SL Green Realty Corporation Preferred Series Iへの投資では、年間の値幅20.58 - 23.42と現在の22.57を考慮します。注文は多くの場合22.57や22.87で行われる前に、-1.91%や2.22%と比較されます。SLG-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SL GREEN REALTY CORPの株の最高値は？
SL GREEN REALTY CORPの過去1年の最高値は23.42でした。20.58 - 23.42内で株価は大きく変動し、22.60と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SL Green Realty Corporation Preferred Series Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SL GREEN REALTY CORPの株の最低値は？
SL GREEN REALTY CORP(SLG-PI)の年間最安値は20.58でした。現在の22.57や20.58 - 23.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SLG-PIの動きはライブチャートで確認できます。
SLG-PIの株式分割はいつ行われましたか？
SL Green Realty Corporation Preferred Series Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.60、2.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.60
- 始値
- 22.57
- 買値
- 22.57
- 買値
- 22.87
- 安値
- 22.45
- 高値
- 22.71
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- -0.13%
- 1ヶ月の変化
- -1.91%
- 6ヶ月の変化
- 2.22%
- 1年の変化
- 2.22%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前