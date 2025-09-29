- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I
Курс SLG-PI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.45, а максимальная — 22.71.
Следите за динамикой SL Green Realty Corporation Preferred Series I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLG-PI сегодня?
SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) сегодня оценивается на уровне 22.60. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 22.60, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLG-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SL Green Realty Corporation Preferred Series I?
SL Green Realty Corporation Preferred Series I в настоящее время оценивается в 22.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.36% и USD. Отслеживайте движения SLG-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции SLG-PI?
Вы можете купить акции SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) по текущей цене 22.60. Ордера обычно размещаются около 22.60 или 22.90, тогда как 28 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLG-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLG-PI?
Инвестирование в SL Green Realty Corporation Preferred Series I предполагает учет годового диапазона 20.58 - 23.42 и текущей цены 22.60. Многие сравнивают -1.78% и 2.36% перед размещением ордеров на 22.60 или 22.90. Изучайте ежедневные изменения цены SLG-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SL GREEN REALTY CORP?
Самая высокая цена SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) за последний год составила 23.42. Акции заметно колебались в пределах 20.58 - 23.42, сравнение с 22.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SL Green Realty Corporation Preferred Series I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SL GREEN REALTY CORP?
Самая низкая цена SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) за год составила 20.58. Сравнение с текущими 22.60 и 20.58 - 23.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLG-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLG-PI?
В прошлом SL Green Realty Corporation Preferred Series I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.60 и 2.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.60
- Open
- 22.57
- Bid
- 22.60
- Ask
- 22.90
- Low
- 22.45
- High
- 22.71
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.78%
- 6-месячное изменение
- 2.36%
- Годовое изменение
- 2.36%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%