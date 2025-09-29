КотировкиРазделы
Валюты / SLG-PI
Назад в Рынок акций США

SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I

22.60 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLG-PI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.45, а максимальная — 22.71.

Следите за динамикой SL Green Realty Corporation Preferred Series I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLG-PI сегодня?

SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) сегодня оценивается на уровне 22.60. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 22.60, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLG-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SL Green Realty Corporation Preferred Series I?

SL Green Realty Corporation Preferred Series I в настоящее время оценивается в 22.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.36% и USD. Отслеживайте движения SLG-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции SLG-PI?

Вы можете купить акции SL Green Realty Corporation Preferred Series I (SLG-PI) по текущей цене 22.60. Ордера обычно размещаются около 22.60 или 22.90, тогда как 28 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLG-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLG-PI?

Инвестирование в SL Green Realty Corporation Preferred Series I предполагает учет годового диапазона 20.58 - 23.42 и текущей цены 22.60. Многие сравнивают -1.78% и 2.36% перед размещением ордеров на 22.60 или 22.90. Изучайте ежедневные изменения цены SLG-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SL GREEN REALTY CORP?

Самая высокая цена SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) за последний год составила 23.42. Акции заметно колебались в пределах 20.58 - 23.42, сравнение с 22.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SL Green Realty Corporation Preferred Series I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SL GREEN REALTY CORP?

Самая низкая цена SL GREEN REALTY CORP (SLG-PI) за год составила 20.58. Сравнение с текущими 22.60 и 20.58 - 23.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLG-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLG-PI?

В прошлом SL Green Realty Corporation Preferred Series I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.60 и 2.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.45 22.71
Годовой диапазон
20.58 23.42
Предыдущее закрытие
22.60
Open
22.57
Bid
22.60
Ask
22.90
Low
22.45
High
22.71
Объем
28
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-1.78%
6-месячное изменение
2.36%
Годовое изменение
2.36%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.