SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I
今日SLG-PI汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.45和高点22.71进行交易。
关注SL Green Realty Corporation Preferred Series I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SLG-PI股票今天的价格是多少？
SL Green Realty Corporation Preferred Series I股票今天的定价为22.57。它在-0.13%范围内交易，昨天的收盘价为22.60，交易量达到50。SLG-PI的实时价格图表显示了这些更新。
SL Green Realty Corporation Preferred Series I股票是否支付股息？
SL Green Realty Corporation Preferred Series I目前的价值为22.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.22%和USD。实时查看图表以跟踪SLG-PI走势。
如何购买SLG-PI股票？
您可以以22.57的当前价格购买SL Green Realty Corporation Preferred Series I股票。订单通常设置在22.57或22.87附近，而50和0.00%显示市场活动。立即关注SLG-PI的实时图表更新。
如何投资SLG-PI股票？
投资SL Green Realty Corporation Preferred Series I需要考虑年度范围20.58 - 23.42和当前价格22.57。许多人在以22.57或22.87下订单之前，会比较-1.91%和。实时查看SLG-PI价格图表，了解每日变化。
SL GREEN REALTY CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SL GREEN REALTY CORP的最高价格是23.42。在20.58 - 23.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SL Green Realty Corporation Preferred Series I的绩效。
SL GREEN REALTY CORP股票的最低价格是多少？
SL GREEN REALTY CORP（SLG-PI）的最低价格为20.58。将其与当前的22.57和20.58 - 23.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLG-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLG-PI股票是什么时候拆分的？
SL Green Realty Corporation Preferred Series I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.60和2.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.60
- 开盘价
- 22.57
- 卖价
- 22.57
- 买价
- 22.87
- 最低价
- 22.45
- 最高价
- 22.71
- 交易量
- 50
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- -1.91%
- 6个月变化
- 2.22%
- 年变化
- 2.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值