SLG-PI股票今天的价格是多少？ SL Green Realty Corporation Preferred Series I股票今天的定价为22.57。它在-0.13%范围内交易，昨天的收盘价为22.60，交易量达到50。SLG-PI的实时价格图表显示了这些更新。

SL Green Realty Corporation Preferred Series I股票是否支付股息？ SL Green Realty Corporation Preferred Series I目前的价值为22.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.22%和USD。实时查看图表以跟踪SLG-PI走势。

如何购买SLG-PI股票？ 您可以以22.57的当前价格购买SL Green Realty Corporation Preferred Series I股票。订单通常设置在22.57或22.87附近，而50和0.00%显示市场活动。立即关注SLG-PI的实时图表更新。

如何投资SLG-PI股票？ 投资SL Green Realty Corporation Preferred Series I需要考虑年度范围20.58 - 23.42和当前价格22.57。许多人在以22.57或22.87下订单之前，会比较-1.91%和。实时查看SLG-PI价格图表，了解每日变化。

SL GREEN REALTY CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SL GREEN REALTY CORP的最高价格是23.42。在20.58 - 23.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SL Green Realty Corporation Preferred Series I的绩效。

SL GREEN REALTY CORP股票的最低价格是多少？ SL GREEN REALTY CORP（SLG-PI）的最低价格为20.58。将其与当前的22.57和20.58 - 23.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLG-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。