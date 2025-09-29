报价部分
货币 / SLG-PI
回到股票

SLG-PI: SL Green Realty Corporation Preferred Series I

22.57 USD 0.03 (0.13%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SLG-PI汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.45和高点22.71进行交易。

关注SL Green Realty Corporation Preferred Series I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SLG-PI股票今天的价格是多少？

SL Green Realty Corporation Preferred Series I股票今天的定价为22.57。它在-0.13%范围内交易，昨天的收盘价为22.60，交易量达到50。SLG-PI的实时价格图表显示了这些更新。

SL Green Realty Corporation Preferred Series I股票是否支付股息？

SL Green Realty Corporation Preferred Series I目前的价值为22.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.22%和USD。实时查看图表以跟踪SLG-PI走势。

如何购买SLG-PI股票？

您可以以22.57的当前价格购买SL Green Realty Corporation Preferred Series I股票。订单通常设置在22.57或22.87附近，而50和0.00%显示市场活动。立即关注SLG-PI的实时图表更新。

如何投资SLG-PI股票？

投资SL Green Realty Corporation Preferred Series I需要考虑年度范围20.58 - 23.42和当前价格22.57。许多人在以22.57或22.87下订单之前，会比较-1.91%和。实时查看SLG-PI价格图表，了解每日变化。

SL GREEN REALTY CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SL GREEN REALTY CORP的最高价格是23.42。在20.58 - 23.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SL Green Realty Corporation Preferred Series I的绩效。

SL GREEN REALTY CORP股票的最低价格是多少？

SL GREEN REALTY CORP（SLG-PI）的最低价格为20.58。将其与当前的22.57和20.58 - 23.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLG-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLG-PI股票是什么时候拆分的？

SL Green Realty Corporation Preferred Series I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.60和2.22%中可见。

日范围
22.45 22.71
年范围
20.58 23.42
前一天收盘价
22.60
开盘价
22.57
卖价
22.57
买价
22.87
最低价
22.45
最高价
22.71
交易量
50
日变化
-0.13%
月变化
-1.91%
6个月变化
2.22%
年变化
2.22%
