SIGA: SIGA Technologies Inc
8.79 USD 0.13 (1.50%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SIGA para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.64 e o mais alto foi 8.82.
Veja a dinâmica do par de moedas SIGA Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.64 8.82
Faixa anual
4.95 9.36
- Fechamento anterior
- 8.66
- Open
- 8.70
- Bid
- 8.79
- Ask
- 9.09
- Low
- 8.64
- High
- 8.82
- Volume
- 213
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- 4.77%
- Mudança de 6 meses
- 60.99%
- Mudança anual
- 28.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh