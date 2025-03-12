Devises / SIGA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SIGA: SIGA Technologies Inc
8.78 USD 0.09 (1.01%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SIGA a changé de -1.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.78 et à un maximum de 8.99.
Suivez la dynamique SIGA Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIGA Nouvelles
- SIGA Technologies, Inc. (SIGA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 Healthcare Stocks Paying the Highest Dividends of 2025
- Siga Technologies Inc. (SIGA) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Siga Technologies Inc. (SIGA) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Siga Technologies Inc. (SIGA) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- SIGA Technologies updates bylaws, stockholders vote
- SIGA Technologies: Asymmetric Upside, If 2025 Goes Right (NASDAQ:SIGA)
- SIGA Technologies, Inc. (SIGA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
8.78 8.99
Range Annuel
4.95 9.36
- Clôture Précédente
- 8.87
- Ouverture
- 8.99
- Bid
- 8.78
- Ask
- 9.08
- Plus Bas
- 8.78
- Plus Haut
- 8.99
- Volume
- 1.244 K
- Changement quotidien
- -1.01%
- Changement Mensuel
- 4.65%
- Changement à 6 Mois
- 60.81%
- Changement Annuel
- 28.74%
20 septembre, samedi