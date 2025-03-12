Währungen / SIGA
SIGA: SIGA Technologies Inc
8.87 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIGA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.85 bis zu einem Hoch von 8.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die SIGA Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.85 8.99
Jahresspanne
4.95 9.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.87
- Eröffnung
- 8.99
- Bid
- 8.87
- Ask
- 9.17
- Tief
- 8.85
- Hoch
- 8.99
- Volumen
- 198
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 5.72%
- 6-Monatsänderung
- 62.45%
- Jahresänderung
- 30.06%
