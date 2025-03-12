Валюты / SIGA
SIGA: SIGA Technologies Inc
8.99 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIGA за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.93, а максимальная — 9.13.
Следите за динамикой SIGA Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.93 9.13
Годовой диапазон
4.95 9.36
- Предыдущее закрытие
- 9.00
- Open
- 9.00
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.93
- High
- 9.13
- Объем
- 1.639 K
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 7.15%
- 6-месячное изменение
- 64.65%
- Годовое изменение
- 31.82%
