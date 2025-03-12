QuotazioniSezioni
Valute / SIGA
SIGA: SIGA Technologies Inc

8.78 USD 0.09 (1.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SIGA ha avuto una variazione del -1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.78 e ad un massimo di 8.99.

Segui le dinamiche di SIGA Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.78 8.99
Intervallo Annuale
4.95 9.36
Chiusura Precedente
8.87
Apertura
8.99
Bid
8.78
Ask
9.08
Minimo
8.78
Massimo
8.99
Volume
1.244 K
Variazione giornaliera
-1.01%
Variazione Mensile
4.65%
Variazione Semestrale
60.81%
Variazione Annuale
28.74%
20 settembre, sabato