Valute / SIGA
SIGA: SIGA Technologies Inc
8.78 USD 0.09 (1.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SIGA ha avuto una variazione del -1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.78 e ad un massimo di 8.99.
Segui le dinamiche di SIGA Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIGA News
Intervallo Giornaliero
8.78 8.99
Intervallo Annuale
4.95 9.36
- Chiusura Precedente
- 8.87
- Apertura
- 8.99
- Bid
- 8.78
- Ask
- 9.08
- Minimo
- 8.78
- Massimo
- 8.99
- Volume
- 1.244 K
- Variazione giornaliera
- -1.01%
- Variazione Mensile
- 4.65%
- Variazione Semestrale
- 60.81%
- Variazione Annuale
- 28.74%
20 settembre, sabato