SIGA: SIGA Technologies Inc
8.87 USD 0.21 (2.42%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SIGAの今日の為替レートは、2.42%変化しました。日中、通貨は1あたり8.64の安値と8.87の高値で取引されました。
SIGA Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.64 8.87
1年のレンジ
4.95 9.36
- 以前の終値
- 8.66
- 始値
- 8.70
- 買値
- 8.87
- 買値
- 9.17
- 安値
- 8.64
- 高値
- 8.87
- 出来高
- 654
- 1日の変化
- 2.42%
- 1ヶ月の変化
- 5.72%
- 6ヶ月の変化
- 62.45%
- 1年の変化
- 30.06%
