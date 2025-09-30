- Visão do mercado
SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab
A taxa do SHO-PI para hoje mudou para 0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.07 e o mais alto foi 21.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SHO-PI hoje?
Hoje Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) está avaliado em 21.25. O instrumento é negociado dentro de 0.95%, o fechamento de ontem foi 21.05, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SHO-PI em tempo real.
As ações de Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab pagam dividendos?
Atualmente Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab está avaliado em 21.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.87% e USD. Monitore os movimentos de SHO-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SHO-PI?
Você pode comprar ações de Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) pelo preço atual 21.25. Ordens geralmente são executadas perto de 21.25 ou 21.55, enquanto 27 e 0.85% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SHO-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SHO-PI?
Investir em Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab envolve considerar a faixa anual 18.46 - 21.41 e o preço atual 21.25. Muitos comparam 5.62% e 7.87% antes de enviar ordens em 21.25 ou 21.55. Estude as mudanças diárias de preço de SHO-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Sunstone Hotel Investors, Inc.?
O maior preço de Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) no último ano foi 21.41. As ações oscilaram bastante dentro de 18.46 - 21.41, e a comparação com 21.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Sunstone Hotel Investors, Inc.?
O menor preço de Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) no ano foi 18.46. A comparação com o preço atual 21.25 e 18.46 - 21.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SHO-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SHO-PI?
No passado Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.05 e 7.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.05
- Open
- 21.07
- Bid
- 21.25
- Ask
- 21.55
- Low
- 21.07
- High
- 21.41
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 0.95%
- Mudança mensal
- 5.62%
- Mudança de 6 meses
- 7.87%
- Mudança anual
- 7.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4