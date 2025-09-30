CotaçõesSeções
SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab

21.25 USD 0.20 (0.95%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SHO-PI para hoje mudou para 0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.07 e o mais alto foi 21.41.

Veja a dinâmica do par de moedas Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SHO-PI hoje?

Hoje Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) está avaliado em 21.25. O instrumento é negociado dentro de 0.95%, o fechamento de ontem foi 21.05, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SHO-PI em tempo real.

As ações de Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab pagam dividendos?

Atualmente Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab está avaliado em 21.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.87% e USD. Monitore os movimentos de SHO-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SHO-PI?

Você pode comprar ações de Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) pelo preço atual 21.25. Ordens geralmente são executadas perto de 21.25 ou 21.55, enquanto 27 e 0.85% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SHO-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SHO-PI?

Investir em Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab envolve considerar a faixa anual 18.46 - 21.41 e o preço atual 21.25. Muitos comparam 5.62% e 7.87% antes de enviar ordens em 21.25 ou 21.55. Estude as mudanças diárias de preço de SHO-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Sunstone Hotel Investors, Inc.?

O maior preço de Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) no último ano foi 21.41. As ações oscilaram bastante dentro de 18.46 - 21.41, e a comparação com 21.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Sunstone Hotel Investors, Inc.?

O menor preço de Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) no ano foi 18.46. A comparação com o preço atual 21.25 e 18.46 - 21.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SHO-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SHO-PI?

No passado Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.05 e 7.87% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.07 21.41
Faixa anual
18.46 21.41
Fechamento anterior
21.05
Open
21.07
Bid
21.25
Ask
21.55
Low
21.07
High
21.41
Volume
27
Mudança diária
0.95%
Mudança mensal
5.62%
Mudança de 6 meses
7.87%
Mudança anual
7.87%
