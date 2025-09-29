- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab
SHO-PIの今日の為替レートは、0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり21.07の安値と21.41の高値で取引されました。
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemabダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SHO-PI株の現在の価格は？
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemabの株価は本日21.25です。0.95%内で取引され、前日の終値は21.05、取引量は27に達しました。SHO-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemabの株は配当を出しますか？
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemabの現在の価格は21.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.87%やUSDにも注目します。SHO-PIの動きはライブチャートで確認できます。
SHO-PI株を買う方法は？
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemabの株は現在21.25で購入可能です。注文は通常21.25または21.55付近で行われ、27や0.85%が市場の動きを示します。SHO-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
SHO-PI株に投資する方法は？
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemabへの投資では、年間の値幅18.46 - 21.41と現在の21.25を考慮します。注文は多くの場合21.25や21.55で行われる前に、5.62%や7.87%と比較されます。SHO-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Sunstone Hotel Investors, Inc.の株の最高値は？
Sunstone Hotel Investors, Inc.の過去1年の最高値は21.41でした。18.46 - 21.41内で株価は大きく変動し、21.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemabのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Sunstone Hotel Investors, Inc.の株の最低値は？
Sunstone Hotel Investors, Inc.(SHO-PI)の年間最安値は18.46でした。現在の21.25や18.46 - 21.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SHO-PIの動きはライブチャートで確認できます。
SHO-PIの株式分割はいつ行われましたか？
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemabは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.05、7.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.05
- 始値
- 21.07
- 買値
- 21.25
- 買値
- 21.55
- 安値
- 21.07
- 高値
- 21.41
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- 0.95%
- 1ヶ月の変化
- 5.62%
- 6ヶ月の変化
- 7.87%
- 1年の変化
- 7.87%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前