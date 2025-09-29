报价部分
货币 / SHO-PI
SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab

21.25 USD 0.20 (0.95%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SHO-PI汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点21.07和高点21.41进行交易。

关注Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SHO-PI股票今天的价格是多少？

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab股票今天的定价为21.25。它在0.95%范围内交易，昨天的收盘价为21.05，交易量达到27。SHO-PI的实时价格图表显示了这些更新。

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab股票是否支付股息？

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab目前的价值为21.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.87%和USD。实时查看图表以跟踪SHO-PI走势。

如何购买SHO-PI股票？

您可以以21.25的当前价格购买Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab股票。订单通常设置在21.25或21.55附近，而27和0.85%显示市场活动。立即关注SHO-PI的实时图表更新。

如何投资SHO-PI股票？

投资Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab需要考虑年度范围18.46 - 21.41和当前价格21.25。许多人在以21.25或21.55下订单之前，会比较5.62%和。实时查看SHO-PI价格图表，了解每日变化。

Sunstone Hotel Investors, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sunstone Hotel Investors, Inc.的最高价格是21.41。在18.46 - 21.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab的绩效。

Sunstone Hotel Investors, Inc.股票的最低价格是多少？

Sunstone Hotel Investors, Inc.（SHO-PI）的最低价格为18.46。将其与当前的21.25和18.46 - 21.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHO-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHO-PI股票是什么时候拆分的？

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.05和7.87%中可见。

日范围
21.07 21.41
年范围
18.46 21.41
前一天收盘价
21.05
开盘价
21.07
卖价
21.25
买价
21.55
最低价
21.07
最高价
21.41
交易量
27
日变化
0.95%
月变化
5.62%
6个月变化
7.87%
年变化
7.87%
