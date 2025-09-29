SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab
今日SHO-PI汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点21.07和高点21.41进行交易。
关注Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SHO-PI股票今天的价格是多少？
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab股票今天的定价为21.25。它在0.95%范围内交易，昨天的收盘价为21.05，交易量达到27。SHO-PI的实时价格图表显示了这些更新。
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab股票是否支付股息？
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab目前的价值为21.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.87%和USD。实时查看图表以跟踪SHO-PI走势。
如何购买SHO-PI股票？
您可以以21.25的当前价格购买Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab股票。订单通常设置在21.25或21.55附近，而27和0.85%显示市场活动。立即关注SHO-PI的实时图表更新。
如何投资SHO-PI股票？
投资Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab需要考虑年度范围18.46 - 21.41和当前价格21.25。许多人在以21.25或21.55下订单之前，会比较5.62%和。实时查看SHO-PI价格图表，了解每日变化。
Sunstone Hotel Investors, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sunstone Hotel Investors, Inc.的最高价格是21.41。在18.46 - 21.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab的绩效。
Sunstone Hotel Investors, Inc.股票的最低价格是多少？
Sunstone Hotel Investors, Inc.（SHO-PI）的最低价格为18.46。将其与当前的21.25和18.46 - 21.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHO-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHO-PI股票是什么时候拆分的？
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.05和7.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.05
- 开盘价
- 21.07
- 卖价
- 21.25
- 买价
- 21.55
- 最低价
- 21.07
- 最高价
- 21.41
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- 5.62%
- 6个月变化
- 7.87%
- 年变化
- 7.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值