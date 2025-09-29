SHO-PI股票今天的价格是多少？ Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab股票今天的定价为21.25。它在0.95%范围内交易，昨天的收盘价为21.05，交易量达到27。SHO-PI的实时价格图表显示了这些更新。

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab股票是否支付股息？ Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab目前的价值为21.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.87%和USD。实时查看图表以跟踪SHO-PI走势。

如何购买SHO-PI股票？ 您可以以21.25的当前价格购买Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab股票。订单通常设置在21.25或21.55附近，而27和0.85%显示市场活动。立即关注SHO-PI的实时图表更新。

如何投资SHO-PI股票？ 投资Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab需要考虑年度范围18.46 - 21.41和当前价格21.25。许多人在以21.25或21.55下订单之前，会比较5.62%和。实时查看SHO-PI价格图表，了解每日变化。

Sunstone Hotel Investors, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Sunstone Hotel Investors, Inc.的最高价格是21.41。在18.46 - 21.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab的绩效。

Sunstone Hotel Investors, Inc.股票的最低价格是多少？ Sunstone Hotel Investors, Inc.（SHO-PI）的最低价格为18.46。将其与当前的21.25和18.46 - 21.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHO-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。