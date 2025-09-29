КотировкиРазделы
Валюты / SHO-PI
Назад в Рынок акций США

SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab

21.41 USD 0.36 (1.71%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SHO-PI за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.07, а максимальная — 21.41.

Следите за динамикой Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SHO-PI сегодня?

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) сегодня оценивается на уровне 21.41. Инструмент торгуется в пределах 1.71%, вчерашнее закрытие составило 21.05, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHO-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab?

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab в настоящее время оценивается в 21.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.68% и USD. Отслеживайте движения SHO-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции SHO-PI?

Вы можете купить акции Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) по текущей цене 21.41. Ордера обычно размещаются около 21.41 или 21.71, тогда как 14 и 1.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHO-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SHO-PI?

Инвестирование в Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab предполагает учет годового диапазона 18.46 - 21.41 и текущей цены 21.41. Многие сравнивают 6.41% и 8.68% перед размещением ордеров на 21.41 или 21.71. Изучайте ежедневные изменения цены SHO-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Самая высокая цена Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) за последний год составила 21.41. Акции заметно колебались в пределах 18.46 - 21.41, сравнение с 21.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Самая низкая цена Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) за год составила 18.46. Сравнение с текущими 21.41 и 18.46 - 21.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHO-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SHO-PI?

В прошлом Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.05 и 8.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.07 21.41
Годовой диапазон
18.46 21.41
Предыдущее закрытие
21.05
Open
21.07
Bid
21.41
Ask
21.71
Low
21.07
High
21.41
Объем
14
Дневное изменение
1.71%
Месячное изменение
6.41%
6-месячное изменение
8.68%
Годовое изменение
8.68%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.