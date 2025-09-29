- Обзор рынка
SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab
Курс SHO-PI за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.07, а максимальная — 21.41.
Следите за динамикой Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SHO-PI сегодня?
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) сегодня оценивается на уровне 21.41. Инструмент торгуется в пределах 1.71%, вчерашнее закрытие составило 21.05, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHO-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab?
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab в настоящее время оценивается в 21.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.68% и USD. Отслеживайте движения SHO-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции SHO-PI?
Вы можете купить акции Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) по текущей цене 21.41. Ордера обычно размещаются около 21.41 или 21.71, тогда как 14 и 1.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHO-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SHO-PI?
Инвестирование в Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab предполагает учет годового диапазона 18.46 - 21.41 и текущей цены 21.41. Многие сравнивают 6.41% и 8.68% перед размещением ордеров на 21.41 или 21.71. Изучайте ежедневные изменения цены SHO-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Самая высокая цена Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) за последний год составила 21.41. Акции заметно колебались в пределах 18.46 - 21.41, сравнение с 21.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Самая низкая цена Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) за год составила 18.46. Сравнение с текущими 21.41 и 18.46 - 21.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHO-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SHO-PI?
В прошлом Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.05 и 8.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.05
- Open
- 21.07
- Bid
- 21.41
- Ask
- 21.71
- Low
- 21.07
- High
- 21.41
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- 6.41%
- 6-месячное изменение
- 8.68%
- Годовое изменение
- 8.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%