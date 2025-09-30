- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab
Der Wechselkurs von SHO-PI hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.07 bis zu einem Hoch von 21.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SHO-PI heute?
Die Aktie von Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) notiert heute bei 21.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.95% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.05 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von SHO-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SHO-PI Dividenden?
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab wird derzeit mit 21.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SHO-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich SHO-PI-Aktien?
Sie können Aktien von Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) zum aktuellen Kurs von 21.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.25 oder 21.55 platziert, während 27 und 0.85% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SHO-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SHO-PI-Aktien?
Bei einer Investition in Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab müssen die jährliche Spanne 18.46 - 21.41 und der aktuelle Kurs 21.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.62% und 7.87%, bevor sie Orders zu 21.25 oder 21.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SHO-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Der höchste Kurs von Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) im vergangenen Jahr lag bei 21.41. Innerhalb von 18.46 - 21.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) im Laufe des Jahres betrug 18.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.25 und der Spanne 18.46 - 21.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SHO-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SHO-PI statt?
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.05 und 7.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.05
- Eröffnung
- 21.07
- Bid
- 21.25
- Ask
- 21.55
- Tief
- 21.07
- Hoch
- 21.41
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- 5.62%
- 6-Monatsänderung
- 7.87%
- Jahresänderung
- 7.87%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4