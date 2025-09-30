KurseKategorien
Währungen / SHO-PI
Zurück zum Aktien

SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab

21.25 USD 0.20 (0.95%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SHO-PI hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.07 bis zu einem Hoch von 21.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SHO-PI heute?

Die Aktie von Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) notiert heute bei 21.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.95% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.05 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von SHO-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SHO-PI Dividenden?

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab wird derzeit mit 21.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SHO-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich SHO-PI-Aktien?

Sie können Aktien von Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab (SHO-PI) zum aktuellen Kurs von 21.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.25 oder 21.55 platziert, während 27 und 0.85% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SHO-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SHO-PI-Aktien?

Bei einer Investition in Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab müssen die jährliche Spanne 18.46 - 21.41 und der aktuelle Kurs 21.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.62% und 7.87%, bevor sie Orders zu 21.25 oder 21.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SHO-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Der höchste Kurs von Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) im vergangenen Jahr lag bei 21.41. Innerhalb von 18.46 - 21.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) im Laufe des Jahres betrug 18.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.25 und der Spanne 18.46 - 21.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SHO-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SHO-PI statt?

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.05 und 7.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.07 21.41
Jahresspanne
18.46 21.41
Vorheriger Schlusskurs
21.05
Eröffnung
21.07
Bid
21.25
Ask
21.55
Tief
21.07
Hoch
21.41
Volumen
27
Tagesänderung
0.95%
Monatsänderung
5.62%
6-Monatsänderung
7.87%
Jahresänderung
7.87%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4