SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab
Il tasso di cambio SHO-PI ha avuto una variazione del 0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.07 e ad un massimo di 21.41.
Segui le dinamiche di Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SHO-PI oggi?
Oggi le azioni Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab sono prezzate a 21.25. Viene scambiato all'interno di 0.95%, la chiusura di ieri è stata 21.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SHO-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab pagano dividendi?
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab è attualmente valutato a 21.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SHO-PI.
Come acquistare azioni SHO-PI?
Puoi acquistare azioni Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab al prezzo attuale di 21.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.25 o 21.55, mentre 27 e 0.85% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SHO-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SHO-PI?
Investire in Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab implica considerare l'intervallo annuale 18.46 - 21.41 e il prezzo attuale 21.25. Molti confrontano 5.62% e 7.87% prima di effettuare ordini su 21.25 o 21.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SHO-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Il prezzo massimo di Sunstone Hotel Investors, Inc. nell'ultimo anno è stato 21.41. All'interno di 18.46 - 21.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Il prezzo più basso di Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) nel corso dell'anno è stato 18.46. Confrontandolo con gli attuali 21.25 e 18.46 - 21.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SHO-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SHO-PI?
Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.05 e 7.87%.
- Chiusura Precedente
- 21.05
- Apertura
- 21.07
- Bid
- 21.25
- Ask
- 21.55
- Minimo
- 21.07
- Massimo
- 21.41
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 0.95%
- Variazione Mensile
- 5.62%
- Variazione Semestrale
- 7.87%
- Variazione Annuale
- 7.87%
