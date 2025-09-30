QuotazioniSezioni
Valute / SHO-PI
SHO-PI: Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab

21.25 USD 0.20 (0.95%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHO-PI ha avuto una variazione del 0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.07 e ad un massimo di 21.41.

Segui le dinamiche di Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SHO-PI oggi?

Oggi le azioni Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab sono prezzate a 21.25. Viene scambiato all'interno di 0.95%, la chiusura di ieri è stata 21.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SHO-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab pagano dividendi?

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab è attualmente valutato a 21.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SHO-PI.

Come acquistare azioni SHO-PI?

Puoi acquistare azioni Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab al prezzo attuale di 21.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.25 o 21.55, mentre 27 e 0.85% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SHO-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SHO-PI?

Investire in Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab implica considerare l'intervallo annuale 18.46 - 21.41 e il prezzo attuale 21.25. Molti confrontano 5.62% e 7.87% prima di effettuare ordini su 21.25 o 21.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SHO-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Il prezzo massimo di Sunstone Hotel Investors, Inc. nell'ultimo anno è stato 21.41. All'interno di 18.46 - 21.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Il prezzo più basso di Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PI) nel corso dell'anno è stato 18.46. Confrontandolo con gli attuali 21.25 e 18.46 - 21.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SHO-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SHO-PI?

Sunstone Hotel Investors Inc 5.70% Series I Cumulative Redeemab ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.05 e 7.87%.

Intervallo Giornaliero
21.07 21.41
Intervallo Annuale
18.46 21.41
Chiusura Precedente
21.05
Apertura
21.07
Bid
21.25
Ask
21.55
Minimo
21.07
Massimo
21.41
Volume
27
Variazione giornaliera
0.95%
Variazione Mensile
5.62%
Variazione Semestrale
7.87%
Variazione Annuale
7.87%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4