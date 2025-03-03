Moedas / SENS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SENS: Senseonics Holdings Inc
0.46 USD 0.01 (2.22%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SENS para hoje mudou para 2.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.45 e o mais alto foi 0.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Senseonics Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SENS Notícias
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Senseonics stock at $1.40
- Senseonics stock maintains Outperform rating at Mizuho on distribution shift
- Barclays initiates Senseonics stock with Overweight rating on implantable CGM potential
- Here's Why Senseonics (SENS) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- Raymond James reiterates Underperform rating on Senseonics stock
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Senseonics Holdings (SENS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Senseonics stock initiated with Buy rating at Lake Street Capital
- TD Cowen initiates Senseonics stock with Buy rating on CGM growth potential
- H.C. Wainwright raises Senseonics stock price target to $1.40 on growth outlook
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Senseonics Holdings, Inc. to Host In-Person and Virtual Analyst Event at ADA 2025: Eversense ® 365 Continuous Glucose Monitoring System for People with Diabetes
- H.C. Wainwright assumes Buy rating on Senseonics stock with $1.10 target
- Senseonics Holdings, Inc. Announces Closing of Public Offering, Including Exercise in Full of the Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares, and Closing of Private Placement
- Senseonics Announces Pricing of $50 Million Public Offering of Common Stock and Concurrent Private Placement
- Senseonics launches public stock offering and private placement
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
0.45 0.46
Faixa anual
0.25 1.41
- Fechamento anterior
- 0.45
- Open
- 0.45
- Bid
- 0.46
- Ask
- 0.76
- Low
- 0.45
- High
- 0.46
- Volume
- 1.813 K
- Mudança diária
- 2.22%
- Mudança mensal
- 2.22%
- Mudança de 6 meses
- -31.34%
- Mudança anual
- 31.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh