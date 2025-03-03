Currencies / SENS
SENS: Senseonics Holdings Inc
0.45 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SENS exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 0.45 and at a high of 0.46.
Follow Senseonics Holdings Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SENS News
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
0.45 0.46
Year Range
0.25 1.41
- Previous Close
- 0.45
- Open
- 0.46
- Bid
- 0.45
- Ask
- 0.75
- Low
- 0.45
- High
- 0.46
- Volume
- 1.667 K
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- 0.00%
- 6 Months Change
- -32.84%
- Year Change
- 28.57%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%