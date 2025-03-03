Valute / SENS
SENS: Senseonics Holdings Inc
0.45 USD 0.01 (2.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SENS ha avuto una variazione del -2.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.44 e ad un massimo di 0.46.
Segui le dinamiche di Senseonics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SENS News
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Senseonics stock at $1.40
- Senseonics stock maintains Outperform rating at Mizuho on distribution shift
- Barclays initiates Senseonics stock with Overweight rating on implantable CGM potential
- Here's Why Senseonics (SENS) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- Raymond James reiterates Underperform rating on Senseonics stock
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Senseonics Holdings (SENS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Senseonics stock initiated with Buy rating at Lake Street Capital
- TD Cowen initiates Senseonics stock with Buy rating on CGM growth potential
- H.C. Wainwright raises Senseonics stock price target to $1.40 on growth outlook
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Senseonics Holdings, Inc. to Host In-Person and Virtual Analyst Event at ADA 2025: Eversense ® 365 Continuous Glucose Monitoring System for People with Diabetes
- H.C. Wainwright assumes Buy rating on Senseonics stock with $1.10 target
- Senseonics Holdings, Inc. Announces Closing of Public Offering, Including Exercise in Full of the Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares, and Closing of Private Placement
- Senseonics Announces Pricing of $50 Million Public Offering of Common Stock and Concurrent Private Placement
- Senseonics launches public stock offering and private placement
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.44 0.46
Intervallo Annuale
0.25 1.41
- Chiusura Precedente
- 0.46
- Apertura
- 0.46
- Bid
- 0.45
- Ask
- 0.75
- Minimo
- 0.44
- Massimo
- 0.46
- Volume
- 4.026 K
- Variazione giornaliera
- -2.17%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -32.84%
- Variazione Annuale
- 28.57%
21 settembre, domenica