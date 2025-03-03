QuotazioniSezioni
SENS: Senseonics Holdings Inc

0.45 USD 0.01 (2.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SENS ha avuto una variazione del -2.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.44 e ad un massimo di 0.46.

Segui le dinamiche di Senseonics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.44 0.46
Intervallo Annuale
0.25 1.41
Chiusura Precedente
0.46
Apertura
0.46
Bid
0.45
Ask
0.75
Minimo
0.44
Massimo
0.46
Volume
4.026 K
Variazione giornaliera
-2.17%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-32.84%
Variazione Annuale
28.57%
21 settembre, domenica