Devises / SENS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SENS: Senseonics Holdings Inc
0.45 USD 0.01 (2.17%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SENS a changé de -2.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.44 et à un maximum de 0.46.
Suivez la dynamique Senseonics Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SENS Nouvelles
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Senseonics stock at $1.40
- Senseonics stock maintains Outperform rating at Mizuho on distribution shift
- Barclays initiates Senseonics stock with Overweight rating on implantable CGM potential
- Here's Why Senseonics (SENS) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- Raymond James reiterates Underperform rating on Senseonics stock
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Senseonics Holdings (SENS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Senseonics stock initiated with Buy rating at Lake Street Capital
- TD Cowen initiates Senseonics stock with Buy rating on CGM growth potential
- H.C. Wainwright raises Senseonics stock price target to $1.40 on growth outlook
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Senseonics Holdings, Inc. to Host In-Person and Virtual Analyst Event at ADA 2025: Eversense ® 365 Continuous Glucose Monitoring System for People with Diabetes
- H.C. Wainwright assumes Buy rating on Senseonics stock with $1.10 target
- Senseonics Holdings, Inc. Announces Closing of Public Offering, Including Exercise in Full of the Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares, and Closing of Private Placement
- Senseonics Announces Pricing of $50 Million Public Offering of Common Stock and Concurrent Private Placement
- Senseonics launches public stock offering and private placement
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
0.44 0.46
Range Annuel
0.25 1.41
- Clôture Précédente
- 0.46
- Ouverture
- 0.46
- Bid
- 0.45
- Ask
- 0.75
- Plus Bas
- 0.44
- Plus Haut
- 0.46
- Volume
- 4.026 K
- Changement quotidien
- -2.17%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -32.84%
- Changement Annuel
- 28.57%
20 septembre, samedi