SENS: Senseonics Holdings Inc
0.45 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SENS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.45, а максимальная — 0.46.
Следите за динамикой Senseonics Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SENS
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Senseonics stock at $1.40
- Senseonics stock maintains Outperform rating at Mizuho on distribution shift
- Barclays initiates Senseonics stock with Overweight rating on implantable CGM potential
- Here's Why Senseonics (SENS) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- Raymond James reiterates Underperform rating on Senseonics stock
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Senseonics Holdings (SENS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Senseonics stock initiated with Buy rating at Lake Street Capital
- TD Cowen initiates Senseonics stock with Buy rating on CGM growth potential
- H.C. Wainwright raises Senseonics stock price target to $1.40 on growth outlook
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Senseonics Holdings, Inc. to Host In-Person and Virtual Analyst Event at ADA 2025: Eversense ® 365 Continuous Glucose Monitoring System for People with Diabetes
- H.C. Wainwright assumes Buy rating on Senseonics stock with $1.10 target
- Senseonics Holdings, Inc. Announces Closing of Public Offering, Including Exercise in Full of the Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares, and Closing of Private Placement
- Senseonics Announces Pricing of $50 Million Public Offering of Common Stock and Concurrent Private Placement
- Senseonics launches public stock offering and private placement
- Senseonics Holdings, Inc. (SENS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.45 0.46
Годовой диапазон
0.25 1.41
- Предыдущее закрытие
- 0.45
- Open
- 0.46
- Bid
- 0.45
- Ask
- 0.75
- Low
- 0.45
- High
- 0.46
- Объем
- 1.667 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -32.84%
- Годовое изменение
- 28.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.