SENS: Senseonics Holdings Inc
0.45 USD 0.01 (2.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SENS hat sich für heute um -2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.45 bis zu einem Hoch von 0.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Senseonics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.45 0.46
Jahresspanne
0.25 1.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.46
- Eröffnung
- 0.46
- Bid
- 0.45
- Ask
- 0.75
- Tief
- 0.45
- Hoch
- 0.46
- Volumen
- 1.321 K
- Tagesänderung
- -2.17%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -32.84%
- Jahresänderung
- 28.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K