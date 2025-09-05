CotaçõesSeções
Moedas / RWK
Voltar para Ações

RWK: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re

124.08 USD 0.93 (0.74%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RWK para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 123.88 e o mais alto foi 124.18.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWK Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RWK hoje?

Hoje Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) está avaliado em 124.08. O instrumento é negociado dentro de -0.74%, o fechamento de ontem foi 125.01, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RWK em tempo real.

As ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re pagam dividendos?

Atualmente Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re está avaliado em 124.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.09% e USD. Monitore os movimentos de RWK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RWK?

Você pode comprar ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) pelo preço atual 124.08. Ordens geralmente são executadas perto de 124.08 ou 124.38, enquanto 9 e 0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RWK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RWK?

Investir em Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re envolve considerar a faixa anual 93.24 - 129.27 e o preço atual 124.08. Muitos comparam -0.27% e 15.74% antes de enviar ordens em 124.08 ou 124.38. Estude as mudanças diárias de preço de RWK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?

O maior preço de Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) no último ano foi 129.27. As ações oscilaram bastante dentro de 93.24 - 129.27, e a comparação com 125.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?

O menor preço de Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) no ano foi 93.24. A comparação com o preço atual 124.08 e 93.24 - 129.27 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RWK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RWK?

No passado Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 125.01 e 8.09% após os eventos corporativos.

Faixa diária
123.88 124.18
Faixa anual
93.24 129.27
Fechamento anterior
125.01
Open
124.07
Bid
124.08
Ask
124.38
Low
123.88
High
124.18
Volume
9
Mudança diária
-0.74%
Mudança mensal
-0.27%
Mudança de 6 meses
15.74%
Mudança anual
8.09%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8