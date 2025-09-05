- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RWK: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re
A taxa do RWK para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 123.88 e o mais alto foi 124.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWK Notícias
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- Should Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) Be on Your Investing Radar?
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RWK hoje?
Hoje Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) está avaliado em 124.08. O instrumento é negociado dentro de -0.74%, o fechamento de ontem foi 125.01, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RWK em tempo real.
As ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re pagam dividendos?
Atualmente Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re está avaliado em 124.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.09% e USD. Monitore os movimentos de RWK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RWK?
Você pode comprar ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) pelo preço atual 124.08. Ordens geralmente são executadas perto de 124.08 ou 124.38, enquanto 9 e 0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RWK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RWK?
Investir em Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re envolve considerar a faixa anual 93.24 - 129.27 e o preço atual 124.08. Muitos comparam -0.27% e 15.74% antes de enviar ordens em 124.08 ou 124.38. Estude as mudanças diárias de preço de RWK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
O maior preço de Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) no último ano foi 129.27. As ações oscilaram bastante dentro de 93.24 - 129.27, e a comparação com 125.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
O menor preço de Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) no ano foi 93.24. A comparação com o preço atual 124.08 e 93.24 - 129.27 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RWK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RWK?
No passado Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 125.01 e 8.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 125.01
- Open
- 124.07
- Bid
- 124.08
- Ask
- 124.38
- Low
- 123.88
- High
- 124.18
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- -0.27%
- Mudança de 6 meses
- 15.74%
- Mudança anual
- 8.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8