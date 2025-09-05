- Обзор рынка
RWK: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re
Курс RWK за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.37, а максимальная — 125.36.
Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RWK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RWK сегодня?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) сегодня оценивается на уровне 125.01. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 125.35, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re в настоящее время оценивается в 125.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.90% и USD. Отслеживайте движения RWK на графике в реальном времени.
Как купить акции RWK?
Вы можете купить акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) по текущей цене 125.01. Ордера обычно размещаются около 125.01 или 125.31, тогда как 96 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RWK?
Инвестирование в Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re предполагает учет годового диапазона 93.24 - 129.27 и текущей цены 125.01. Многие сравнивают 0.48% и 16.60% перед размещением ордеров на 125.01 или 125.31. Изучайте ежедневные изменения цены RWK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) за последний год составила 129.27. Акции заметно колебались в пределах 93.24 - 129.27, сравнение с 125.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) за год составила 93.24. Сравнение с текущими 125.01 и 93.24 - 129.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RWK?
В прошлом Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 125.35 и 8.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 125.35
- Open
- 125.30
- Bid
- 125.01
- Ask
- 125.31
- Low
- 124.37
- High
- 125.36
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- 16.60%
- Годовое изменение
- 8.90%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8