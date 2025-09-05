КотировкиРазделы
Валюты / RWK
Назад в Рынок акций США

RWK: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re

125.01 USD 0.34 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RWK за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.37, а максимальная — 125.36.

Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RWK

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RWK сегодня?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) сегодня оценивается на уровне 125.01. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 125.35, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RWK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re в настоящее время оценивается в 125.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.90% и USD. Отслеживайте движения RWK на графике в реальном времени.

Как купить акции RWK?

Вы можете купить акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) по текущей цене 125.01. Ордера обычно размещаются около 125.01 или 125.31, тогда как 96 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RWK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RWK?

Инвестирование в Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re предполагает учет годового диапазона 93.24 - 129.27 и текущей цены 125.01. Многие сравнивают 0.48% и 16.60% перед размещением ордеров на 125.01 или 125.31. Изучайте ежедневные изменения цены RWK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) за последний год составила 129.27. Акции заметно колебались в пределах 93.24 - 129.27, сравнение с 125.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) за год составила 93.24. Сравнение с текущими 125.01 и 93.24 - 129.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RWK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RWK?

В прошлом Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 125.35 и 8.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
124.37 125.36
Годовой диапазон
93.24 129.27
Предыдущее закрытие
125.35
Open
125.30
Bid
125.01
Ask
125.31
Low
124.37
High
125.36
Объем
96
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
16.60%
Годовое изменение
8.90%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8