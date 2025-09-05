KurseKategorien
Währungen / RWK
Zurück zum Aktien

RWK: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re

124.68 USD 0.33 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RWK hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.81 bis zu einem Hoch von 125.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWK News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RWK heute?

Die Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) notiert heute bei 124.68. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 125.01 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von RWK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RWK Dividenden?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re wird derzeit mit 124.68 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RWK zu verfolgen.

Wie kaufe ich RWK-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) zum aktuellen Kurs von 124.68 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 124.68 oder 124.98 platziert, während 67 und -0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RWK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RWK-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re müssen die jährliche Spanne 93.24 - 129.27 und der aktuelle Kurs 124.68 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.22% und 16.30%, bevor sie Orders zu 124.68 oder 124.98 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RWK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) im vergangenen Jahr lag bei 129.27. Innerhalb von 93.24 - 129.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 125.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) im Laufe des Jahres betrug 93.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 124.68 und der Spanne 93.24 - 129.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RWK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RWK statt?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 125.01 und 8.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
123.81 125.45
Jahresspanne
93.24 129.27
Vorheriger Schlusskurs
125.01
Eröffnung
124.94
Bid
124.68
Ask
124.98
Tief
123.81
Hoch
125.45
Volumen
67
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
0.22%
6-Monatsänderung
16.30%
Jahresänderung
8.62%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8