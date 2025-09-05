- Übersicht
RWK: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re
Der Wechselkurs von RWK hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.81 bis zu einem Hoch von 125.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWK News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RWK heute?
Die Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) notiert heute bei 124.68. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 125.01 und das Handelsvolumen erreichte 67. Das Live-Chart von RWK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RWK Dividenden?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re wird derzeit mit 124.68 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RWK zu verfolgen.
Wie kaufe ich RWK-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re (RWK) zum aktuellen Kurs von 124.68 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 124.68 oder 124.98 platziert, während 67 und -0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RWK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RWK-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re müssen die jährliche Spanne 93.24 - 129.27 und der aktuelle Kurs 124.68 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.22% und 16.30%, bevor sie Orders zu 124.68 oder 124.98 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RWK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) im vergangenen Jahr lag bei 129.27. Innerhalb von 93.24 - 129.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 125.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) im Laufe des Jahres betrug 93.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 124.68 und der Spanne 93.24 - 129.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RWK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RWK statt?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 125.01 und 8.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 125.01
- Eröffnung
- 124.94
- Bid
- 124.68
- Ask
- 124.98
- Tief
- 123.81
- Hoch
- 125.45
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 0.22%
- 6-Monatsänderung
- 16.30%
- Jahresänderung
- 8.62%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8