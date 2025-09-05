报价部分
RWK: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re

125.01 USD 0.34 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RWK汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点124.37和高点125.36进行交易。

关注Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RWK股票今天的价格是多少？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re股票今天的定价为125.01。它在-0.27%范围内交易，昨天的收盘价为125.35，交易量达到96。RWK的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re股票是否支付股息？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re目前的价值为125.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.90%和USD。实时查看图表以跟踪RWK走势。

如何购买RWK股票？

您可以以125.01的当前价格购买Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re股票。订单通常设置在125.01或125.31附近，而96和-0.23%显示市场活动。立即关注RWK的实时图表更新。

如何投资RWK股票？

投资Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re需要考虑年度范围93.24 - 129.27和当前价格125.01。许多人在以125.01或125.31下订单之前，会比较0.48%和。实时查看RWK价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF的最高价格是129.27。在93.24 - 129.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re的绩效。

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF（RWK）的最低价格为93.24。将其与当前的125.01和93.24 - 129.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWK股票是什么时候拆分的？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、125.35和8.90%中可见。

日范围
124.37 125.36
年范围
93.24 129.27
前一天收盘价
125.35
开盘价
125.30
卖价
125.01
买价
125.31
最低价
124.37
最高价
125.36
交易量
96
日变化
-0.27%
月变化
0.48%
6个月变化
16.60%
年变化
8.90%
