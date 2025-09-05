QuotazioniSezioni
Valute / RWK
Tornare a Azioni

RWK: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re

125.01 USD 0.34 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RWK ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 124.37 e ad un massimo di 125.36.

Segui le dinamiche di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWK News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RWK oggi?

Oggi le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re sono prezzate a 125.01. Viene scambiato all'interno di -0.27%, la chiusura di ieri è stata 125.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 96. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RWK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re pagano dividendi?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re è attualmente valutato a 125.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RWK.

Come acquistare azioni RWK?

Puoi acquistare azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re al prezzo attuale di 125.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 125.01 o 125.31, mentre 96 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RWK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RWK?

Investire in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re implica considerare l'intervallo annuale 93.24 - 129.27 e il prezzo attuale 125.01. Molti confrontano 0.48% e 16.60% prima di effettuare ordini su 125.01 o 125.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RWK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF nell'ultimo anno è stato 129.27. All'interno di 93.24 - 129.27, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 125.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) nel corso dell'anno è stato 93.24. Confrontandolo con gli attuali 125.01 e 93.24 - 129.27 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RWK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RWK?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P MidCap 400 Re ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 125.35 e 8.90%.

Intervallo Giornaliero
124.37 125.36
Intervallo Annuale
93.24 129.27
Chiusura Precedente
125.35
Apertura
125.30
Bid
125.01
Ask
125.31
Minimo
124.37
Massimo
125.36
Volume
96
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
0.48%
Variazione Semestrale
16.60%
Variazione Annuale
8.90%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8