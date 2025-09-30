- Visão do mercado
RNR-PG: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing
A taxa do RNR-PG para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.94 e o mais alto foi 17.04.
Veja a dinâmica do par de moedas RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RNR-PG hoje?
Hoje RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing (RNR-PG) está avaliado em 17.01. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 16.99, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RNR-PG em tempo real.
As ações de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing pagam dividendos?
Atualmente RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing está avaliado em 17.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.11% e USD. Monitore os movimentos de RNR-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RNR-PG?
Você pode comprar ações de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing (RNR-PG) pelo preço atual 17.01. Ordens geralmente são executadas perto de 17.01 ou 17.31, enquanto 22 e -0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RNR-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RNR-PG?
Investir em RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing envolve considerar a faixa anual 15.31 - 17.43 e o preço atual 17.01. Muitos comparam 3.97% e 9.11% antes de enviar ordens em 17.01 ou 17.31. Estude as mudanças diárias de preço de RNR-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
O maior preço de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) no último ano foi 17.43. As ações oscilaram bastante dentro de 15.31 - 17.43, e a comparação com 16.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
O menor preço de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) no ano foi 15.31. A comparação com o preço atual 17.01 e 15.31 - 17.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RNR-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RNR-PG?
No passado RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.99 e 9.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.99
- Open
- 17.04
- Bid
- 17.01
- Ask
- 17.31
- Low
- 16.94
- High
- 17.04
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 3.97%
- Mudança de 6 meses
- 9.11%
- Mudança anual
- 9.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4