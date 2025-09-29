クォートセクション
通貨 / RNR-PG
株に戻る

RNR-PG: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing

17.01 USD 0.02 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RNR-PGの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり16.94の安値と17.04の高値で取引されました。

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

RNR-PG株の現在の価格は？

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingの株価は本日17.01です。0.12%内で取引され、前日の終値は16.99、取引量は22に達しました。RNR-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingの株は配当を出しますか？

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingの現在の価格は17.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.11%やUSDにも注目します。RNR-PGの動きはライブチャートで確認できます。

RNR-PG株を買う方法は？

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingの株は現在17.01で購入可能です。注文は通常17.01または17.31付近で行われ、22や-0.18%が市場の動きを示します。RNR-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。

RNR-PG株に投資する方法は？

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingへの投資では、年間の値幅15.31 - 17.43と現在の17.01を考慮します。注文は多くの場合17.01や17.31で行われる前に、3.97%や9.11%と比較されます。RNR-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

RENAISSANCERE HOLDINGS LTDの株の最高値は？

RENAISSANCERE HOLDINGS LTDの過去1年の最高値は17.43でした。15.31 - 17.43内で株価は大きく変動し、16.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

RENAISSANCERE HOLDINGS LTDの株の最低値は？

RENAISSANCERE HOLDINGS LTD(RNR-PG)の年間最安値は15.31でした。現在の17.01や15.31 - 17.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RNR-PGの動きはライブチャートで確認できます。

RNR-PGの株式分割はいつ行われましたか？

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.99、9.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
16.94 17.04
1年のレンジ
15.31 17.43
以前の終値
16.99
始値
17.04
買値
17.01
買値
17.31
安値
16.94
高値
17.04
出来高
22
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
3.97%
6ヶ月の変化
9.11%
1年の変化
9.11%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待