RNR-PG: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing
RNR-PGの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり16.94の安値と17.04の高値で取引されました。
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
RNR-PG株の現在の価格は？
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingの株価は本日17.01です。0.12%内で取引され、前日の終値は16.99、取引量は22に達しました。RNR-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingの株は配当を出しますか？
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingの現在の価格は17.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.11%やUSDにも注目します。RNR-PGの動きはライブチャートで確認できます。
RNR-PG株を買う方法は？
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingの株は現在17.01で購入可能です。注文は通常17.01または17.31付近で行われ、22や-0.18%が市場の動きを示します。RNR-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。
RNR-PG株に投資する方法は？
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingへの投資では、年間の値幅15.31 - 17.43と現在の17.01を考慮します。注文は多くの場合17.01や17.31で行われる前に、3.97%や9.11%と比較されます。RNR-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
RENAISSANCERE HOLDINGS LTDの株の最高値は？
RENAISSANCERE HOLDINGS LTDの過去1年の最高値は17.43でした。15.31 - 17.43内で株価は大きく変動し、16.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
RENAISSANCERE HOLDINGS LTDの株の最低値は？
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD(RNR-PG)の年間最安値は15.31でした。現在の17.01や15.31 - 17.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RNR-PGの動きはライブチャートで確認できます。
RNR-PGの株式分割はいつ行われましたか？
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representingは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.99、9.11%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 16.99
- 始値
- 17.04
- 買値
- 17.01
- 買値
- 17.31
- 安値
- 16.94
- 高値
- 17.04
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 3.97%
- 6ヶ月の変化
- 9.11%
- 1年の変化
- 9.11%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前