RNR-PG: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing
Le taux de change de RNR-PG a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.94 et à un maximum de 17.04.
Suivez la dynamique RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RNR-PG aujourd'hui ?
L'action RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing est cotée à 17.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 16.99 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de RNR-PG présente ces mises à jour.
L'action RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing verse-t-elle des dividendes ?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing est actuellement valorisé à 17.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RNR-PG.
Comment acheter des actions RNR-PG ?
Vous pouvez acheter des actions RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing au cours actuel de 17.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.01 ou de 17.31, le 22 et le -0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RNR-PG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RNR-PG ?
Investir dans RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.31 - 17.43 et le prix actuel 17.01. Beaucoup comparent 3.97% et 9.11% avant de passer des ordres à 17.01 ou 17.31. Consultez le graphique du cours de RNR-PG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ?
Le cours le plus élevé de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD l'année dernière était 17.43. Au cours de 15.31 - 17.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ?
Le cours le plus bas de RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) sur l'année a été 15.31. Sa comparaison avec 17.01 et 15.31 - 17.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RNR-PG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RNR-PG a-t-elle été divisée ?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.99 et 9.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.99
- Ouverture
- 17.04
- Bid
- 17.01
- Ask
- 17.31
- Plus Bas
- 16.94
- Plus Haut
- 17.04
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 3.97%
- Changement à 6 Mois
- 9.11%
- Changement Annuel
- 9.11%
