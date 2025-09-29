КотировкиРазделы
RNR-PG: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing

17.01 USD 0.02 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RNR-PG за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.94, а максимальная — 17.04.

Следите за динамикой RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RNR-PG сегодня?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing (RNR-PG) сегодня оценивается на уровне 17.01. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 16.99, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNR-PG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing в настоящее время оценивается в 17.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.11% и USD. Отслеживайте движения RNR-PG на графике в реальном времени.

Как купить акции RNR-PG?

Вы можете купить акции RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing (RNR-PG) по текущей цене 17.01. Ордера обычно размещаются около 17.01 или 17.31, тогда как 22 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNR-PG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RNR-PG?

Инвестирование в RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing предполагает учет годового диапазона 15.31 - 17.43 и текущей цены 17.01. Многие сравнивают 3.97% и 9.11% перед размещением ордеров на 17.01 или 17.31. Изучайте ежедневные изменения цены RNR-PG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Самая высокая цена RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) за последний год составила 17.43. Акции заметно колебались в пределах 15.31 - 17.43, сравнение с 16.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Самая низкая цена RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) за год составила 15.31. Сравнение с текущими 17.01 и 15.31 - 17.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNR-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RNR-PG?

В прошлом RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.99 и 9.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.94 17.04
Годовой диапазон
15.31 17.43
Предыдущее закрытие
16.99
Open
17.04
Bid
17.01
Ask
17.31
Low
16.94
High
17.04
Объем
22
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
3.97%
6-месячное изменение
9.11%
Годовое изменение
9.11%
