- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RNR-PG: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing
Курс RNR-PG за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.94, а максимальная — 17.04.
Следите за динамикой RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RNR-PG сегодня?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing (RNR-PG) сегодня оценивается на уровне 17.01. Инструмент торгуется в пределах 0.12%, вчерашнее закрытие составило 16.99, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RNR-PG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing в настоящее время оценивается в 17.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.11% и USD. Отслеживайте движения RNR-PG на графике в реальном времени.
Как купить акции RNR-PG?
Вы можете купить акции RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing (RNR-PG) по текущей цене 17.01. Ордера обычно размещаются около 17.01 или 17.31, тогда как 22 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RNR-PG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RNR-PG?
Инвестирование в RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing предполагает учет годового диапазона 15.31 - 17.43 и текущей цены 17.01. Многие сравнивают 3.97% и 9.11% перед размещением ордеров на 17.01 или 17.31. Изучайте ежедневные изменения цены RNR-PG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
Самая высокая цена RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) за последний год составила 17.43. Акции заметно колебались в пределах 15.31 - 17.43, сравнение с 16.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
Самая низкая цена RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) за год составила 15.31. Сравнение с текущими 17.01 и 15.31 - 17.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RNR-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RNR-PG?
В прошлом RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.99 и 9.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.99
- Open
- 17.04
- Bid
- 17.01
- Ask
- 17.31
- Low
- 16.94
- High
- 17.04
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 3.97%
- 6-месячное изменение
- 9.11%
- Годовое изменение
- 9.11%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%