RNR-PG: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing

17.01 USD 0.02 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RNR-PG hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.94 bis zu einem Hoch von 17.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RNR-PG heute?

Die Aktie von RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing (RNR-PG) notiert heute bei 17.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.99 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von RNR-PG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RNR-PG Dividenden?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing wird derzeit mit 17.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RNR-PG zu verfolgen.

Wie kaufe ich RNR-PG-Aktien?

Sie können Aktien von RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing (RNR-PG) zum aktuellen Kurs von 17.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.01 oder 17.31 platziert, während 22 und -0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RNR-PG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RNR-PG-Aktien?

Bei einer Investition in RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing müssen die jährliche Spanne 15.31 - 17.43 und der aktuelle Kurs 17.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.97% und 9.11%, bevor sie Orders zu 17.01 oder 17.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RNR-PG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Der höchste Kurs von RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) im vergangenen Jahr lag bei 17.43. Innerhalb von 15.31 - 17.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?

Der niedrigste Kurs von RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) im Laufe des Jahres betrug 15.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.01 und der Spanne 15.31 - 17.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RNR-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RNR-PG statt?

RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.99 und 9.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
16.94 17.04
Jahresspanne
15.31 17.43
Vorheriger Schlusskurs
16.99
Eröffnung
17.04
Bid
17.01
Ask
17.31
Tief
16.94
Hoch
17.04
Volumen
22
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
3.97%
6-Monatsänderung
9.11%
Jahresänderung
9.11%
