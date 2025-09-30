- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RNR-PG: RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing
Il tasso di cambio RNR-PG ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.94 e ad un massimo di 17.04.
Segui le dinamiche di RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RNR-PG oggi?
Oggi le azioni RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing sono prezzate a 17.01. Viene scambiato all'interno di 0.12%, la chiusura di ieri è stata 16.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RNR-PG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing pagano dividendi?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing è attualmente valutato a 17.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RNR-PG.
Come acquistare azioni RNR-PG?
Puoi acquistare azioni RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing al prezzo attuale di 17.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.01 o 17.31, mentre 22 e -0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RNR-PG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RNR-PG?
Investire in RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing implica considerare l'intervallo annuale 15.31 - 17.43 e il prezzo attuale 17.01. Molti confrontano 3.97% e 9.11% prima di effettuare ordini su 17.01 o 17.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RNR-PG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
Il prezzo massimo di RENAISSANCERE HOLDINGS LTD nell'ultimo anno è stato 17.43. All'interno di 15.31 - 17.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni RENAISSANCERE HOLDINGS LTD?
Il prezzo più basso di RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR-PG) nel corso dell'anno è stato 15.31. Confrontandolo con gli attuali 17.01 e 15.31 - 17.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RNR-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RNR-PG?
RenaissanceRe Holdings Ltd Depositary Shares, each representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.99 e 9.11%.
- Chiusura Precedente
- 16.99
- Apertura
- 17.04
- Bid
- 17.01
- Ask
- 17.31
- Minimo
- 16.94
- Massimo
- 17.04
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 3.97%
- Variazione Semestrale
- 9.11%
- Variazione Annuale
- 9.11%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4