Moedas / RIG
RIG: Transocean Ltd (Switzerland)
3.39 USD 0.02 (0.59%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RIG para hoje mudou para -0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.36 e o mais alto foi 3.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Transocean Ltd (Switzerland). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RIG Notícias
Faixa diária
3.36 3.46
Faixa anual
1.97 4.75
- Fechamento anterior
- 3.41
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Low
- 3.36
- High
- 3.46
- Volume
- 3.778 K
- Mudança diária
- -0.59%
- Mudança mensal
- 12.62%
- Mudança de 6 meses
- 6.27%
- Mudança anual
- -20.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh