КотировкиРазделы
Валюты / RIG
Назад в Рынок акций США

RIG: Transocean Ltd (Switzerland)

3.47 USD 0.15 (4.52%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RIG за сегодня изменился на 4.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.33, а максимальная — 3.48.

Следите за динамикой Transocean Ltd (Switzerland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RIG

Дневной диапазон
3.33 3.48
Годовой диапазон
1.97 4.75
Предыдущее закрытие
3.32
Open
3.35
Bid
3.47
Ask
3.77
Low
3.33
High
3.48
Объем
10.637 K
Дневное изменение
4.52%
Месячное изменение
15.28%
6-месячное изменение
8.78%
Годовое изменение
-18.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.