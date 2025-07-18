Валюты / RIG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RIG: Transocean Ltd (Switzerland)
3.47 USD 0.15 (4.52%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RIG за сегодня изменился на 4.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.33, а максимальная — 3.48.
Следите за динамикой Transocean Ltd (Switzerland). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RIG
- Zacks Industry Outlook Highlights Transocean, Helmerich & Payne and Precision Drilling
- What Makes These 3 Oil & Gas Drilling Stocks Worth Watching?
- Transocean (RIG) Up 5.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Equinor Gets Green Light for Norwegian Sea Drilling With Transocean Rig
- Transocean Plans to Sell Off Five Stacked Rigs to Streamline Fleet
- Transocean: Long-Term Potential, But Management Needs To Deliver First (RIG)
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- Transocean to record $1.9 billion impairment charge after rig sales
- Here's Why Investors Should Hold Onto Nabors Stock for Now
- Earnings call transcript: Transocean Q2 2025 sees revenue beat, EPS miss
- Transocean Stock Plunges 43% in a Year: Time to Hold or Sell?
- Murphy Oil Q2 2025 slides: Production exceeds guidance as international exploration advances
- Transocean Q2 Earnings & Sales Surpass Estimates, Improve Y/Y
- Here's What Key Metrics Tell Us About Transocean (RIG) Q2 Earnings
- Transocean Stock Inches Higher After Q2 Report - Transocean (NYSE:RIG)
- Transocean (RIG) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Transocean posts top-line beat in second quarter on improved rig utilization
- Netflix, Palo Alto And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - Netflix (NASDAQ:NFLX), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- MercadoLibre, Palantir, Vertex lead earnings reports Monday
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Valaris Limited (VAL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Transocean to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
- MCN: The Yield Is Nice, But This Fund Is Hard To Recommend
- Transocean Boosts Backlog Growth With New Contracts and Extensions
Дневной диапазон
3.33 3.48
Годовой диапазон
1.97 4.75
- Предыдущее закрытие
- 3.32
- Open
- 3.35
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- Low
- 3.33
- High
- 3.48
- Объем
- 10.637 K
- Дневное изменение
- 4.52%
- Месячное изменение
- 15.28%
- 6-месячное изменение
- 8.78%
- Годовое изменение
- -18.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.