KurseKategorien
Währungen / RIG
Zurück zum Aktien

RIG: Transocean Ltd (Switzerland)

3.46 USD 0.05 (1.47%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RIG hat sich für heute um 1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.36 bis zu einem Hoch von 3.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Transocean Ltd (Switzerland)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RIG News

Tagesspanne
3.36 3.49
Jahresspanne
1.97 4.75
Vorheriger Schlusskurs
3.41
Eröffnung
3.45
Bid
3.46
Ask
3.76
Tief
3.36
Hoch
3.49
Volumen
13.773 K
Tagesänderung
1.47%
Monatsänderung
14.95%
6-Monatsänderung
8.46%
Jahresänderung
-18.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K