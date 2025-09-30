- Visão do mercado
RIBBR: Ribbon Acquisition Corp.
A taxa do RIBBR para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2200 e o mais alto foi 0.2200.
Veja a dinâmica do par de moedas Ribbon Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RIBBR hoje?
Hoje Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) está avaliado em 0.2200. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.2200, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RIBBR em tempo real.
As ações de Ribbon Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Ribbon Acquisition Corp. está avaliado em 0.2200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 37.50% e USD. Monitore os movimentos de RIBBR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RIBBR?
Você pode comprar ações de Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) pelo preço atual 0.2200. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2200 ou 0.2230, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RIBBR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RIBBR?
Investir em Ribbon Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.1500 - 0.5192 e o preço atual 0.2200. Muitos comparam 0.00% e 18.92% antes de enviar ordens em 0.2200 ou 0.2230. Estude as mudanças diárias de preço de RIBBR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ribbon Acquisition Corp.?
O maior preço de Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) no último ano foi 0.5192. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1500 - 0.5192, e a comparação com 0.2200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ribbon Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ribbon Acquisition Corp.?
O menor preço de Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) no ano foi 0.1500. A comparação com o preço atual 0.2200 e 0.1500 - 0.5192 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RIBBR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RIBBR?
No passado Ribbon Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2200 e 37.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2200
- Open
- 0.2200
- Bid
- 0.2200
- Ask
- 0.2230
- Low
- 0.2200
- High
- 0.2200
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 18.92%
- Mudança anual
- 37.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4