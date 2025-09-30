- Übersicht
RIBBR: Ribbon Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von RIBBR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2200 bis zu einem Hoch von 0.2200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ribbon Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RIBBR heute?
Die Aktie von Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) notiert heute bei 0.2200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2200 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von RIBBR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RIBBR Dividenden?
Ribbon Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.2200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 37.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RIBBR zu verfolgen.
Wie kaufe ich RIBBR-Aktien?
Sie können Aktien von Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) zum aktuellen Kurs von 0.2200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2200 oder 0.2230 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RIBBR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RIBBR-Aktien?
Bei einer Investition in Ribbon Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.1500 - 0.5192 und der aktuelle Kurs 0.2200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 18.92%, bevor sie Orders zu 0.2200 oder 0.2230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RIBBR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ribbon Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) im vergangenen Jahr lag bei 0.5192. Innerhalb von 0.1500 - 0.5192 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ribbon Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ribbon Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) im Laufe des Jahres betrug 0.1500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2200 und der Spanne 0.1500 - 0.5192 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RIBBR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RIBBR statt?
Ribbon Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2200 und 37.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2200
- Eröffnung
- 0.2200
- Bid
- 0.2200
- Ask
- 0.2230
- Tief
- 0.2200
- Hoch
- 0.2200
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 18.92%
- Jahresänderung
- 37.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4