RIBBR: Ribbon Acquisition Corp.

0.2200 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RIBBRの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2200の安値と0.2200の高値で取引されました。

Ribbon Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RIBBR株の現在の価格は？

Ribbon Acquisition Corp.の株価は本日0.2200です。0.00%内で取引され、前日の終値は0.2200、取引量は1に達しました。RIBBRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ribbon Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Ribbon Acquisition Corp.の現在の価格は0.2200です。配当方針は会社によりますが、投資家は37.50%やUSDにも注目します。RIBBRの動きはライブチャートで確認できます。

RIBBR株を買う方法は？

Ribbon Acquisition Corp.の株は現在0.2200で購入可能です。注文は通常0.2200または0.2230付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。RIBBRの最新情報はライブチャートで確認できます。

RIBBR株に投資する方法は？

Ribbon Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.1500 - 0.5192と現在の0.2200を考慮します。注文は多くの場合0.2200や0.2230で行われる前に、0.00%や18.92%と比較されます。RIBBRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Ribbon Acquisition Corp.の株の最高値は？

Ribbon Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.5192でした。0.1500 - 0.5192内で株価は大きく変動し、0.2200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ribbon Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Ribbon Acquisition Corp.の株の最低値は？

Ribbon Acquisition Corp.(RIBBR)の年間最安値は0.1500でした。現在の0.2200や0.1500 - 0.5192と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RIBBRの動きはライブチャートで確認できます。

RIBBRの株式分割はいつ行われましたか？

Ribbon Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2200、37.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.2200 0.2200
1年のレンジ
0.1500 0.5192
以前の終値
0.2200
始値
0.2200
買値
0.2200
買値
0.2230
安値
0.2200
高値
0.2200
出来高
1
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
18.92%
1年の変化
37.50%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4