RIBBR: Ribbon Acquisition Corp.
Le taux de change de RIBBR a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2200 et à un maximum de 0.2200.
Suivez la dynamique Ribbon Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RIBBR aujourd'hui ?
L'action Ribbon Acquisition Corp. est cotée à 0.2200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 0.2200 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de RIBBR présente ces mises à jour.
L'action Ribbon Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Ribbon Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.2200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 37.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RIBBR.
Comment acheter des actions RIBBR ?
Vous pouvez acheter des actions Ribbon Acquisition Corp. au cours actuel de 0.2200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2200 ou de 0.2230, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RIBBR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RIBBR ?
Investir dans Ribbon Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1500 - 0.5192 et le prix actuel 0.2200. Beaucoup comparent 0.00% et 18.92% avant de passer des ordres à 0.2200 ou 0.2230. Consultez le graphique du cours de RIBBR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ribbon Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Ribbon Acquisition Corp. l'année dernière était 0.5192. Au cours de 0.1500 - 0.5192, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ribbon Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Ribbon Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) sur l'année a été 0.1500. Sa comparaison avec 0.2200 et 0.1500 - 0.5192 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RIBBR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RIBBR a-t-elle été divisée ?
Ribbon Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2200 et 37.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2200
- Ouverture
- 0.2200
- Bid
- 0.2200
- Ask
- 0.2230
- Plus Bas
- 0.2200
- Plus Haut
- 0.2200
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 18.92%
- Changement Annuel
- 37.50%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4