RIBBR: Ribbon Acquisition Corp.
Il tasso di cambio RIBBR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2200 e ad un massimo di 0.2200.
Segui le dinamiche di Ribbon Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RIBBR oggi?
Oggi le azioni Ribbon Acquisition Corp. sono prezzate a 0.2200. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.2200 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RIBBR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ribbon Acquisition Corp. pagano dividendi?
Ribbon Acquisition Corp. è attualmente valutato a 0.2200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 37.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RIBBR.
Come acquistare azioni RIBBR?
Puoi acquistare azioni Ribbon Acquisition Corp. al prezzo attuale di 0.2200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2200 o 0.2230, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RIBBR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RIBBR?
Investire in Ribbon Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.1500 - 0.5192 e il prezzo attuale 0.2200. Molti confrontano 0.00% e 18.92% prima di effettuare ordini su 0.2200 o 0.2230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RIBBR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ribbon Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Ribbon Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.5192. All'interno di 0.1500 - 0.5192, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ribbon Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ribbon Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) nel corso dell'anno è stato 0.1500. Confrontandolo con gli attuali 0.2200 e 0.1500 - 0.5192 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RIBBR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RIBBR?
Ribbon Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2200 e 37.50%.
- Chiusura Precedente
- 0.2200
- Apertura
- 0.2200
- Bid
- 0.2200
- Ask
- 0.2230
- Minimo
- 0.2200
- Massimo
- 0.2200
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 18.92%
- Variazione Annuale
- 37.50%
