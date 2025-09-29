- Обзор рынка
RIBBR: Ribbon Acquisition Corp.
Курс RIBBR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2200, а максимальная — 0.2200.
Следите за динамикой Ribbon Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RIBBR сегодня?
Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) сегодня оценивается на уровне 0.2200. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.2200, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIBBR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ribbon Acquisition Corp.?
Ribbon Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.2200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.50% и USD. Отслеживайте движения RIBBR на графике в реальном времени.
Как купить акции RIBBR?
Вы можете купить акции Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) по текущей цене 0.2200. Ордера обычно размещаются около 0.2200 или 0.2230, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIBBR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RIBBR?
Инвестирование в Ribbon Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1500 - 0.5192 и текущей цены 0.2200. Многие сравнивают 0.00% и 18.92% перед размещением ордеров на 0.2200 или 0.2230. Изучайте ежедневные изменения цены RIBBR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ribbon Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) за последний год составила 0.5192. Акции заметно колебались в пределах 0.1500 - 0.5192, сравнение с 0.2200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ribbon Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ribbon Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) за год составила 0.1500. Сравнение с текущими 0.2200 и 0.1500 - 0.5192 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIBBR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RIBBR?
В прошлом Ribbon Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2200 и 37.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2200
- Open
- 0.2200
- Bid
- 0.2200
- Ask
- 0.2230
- Low
- 0.2200
- High
- 0.2200
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 18.92%
- Годовое изменение
- 37.50%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%