RIBBR: Ribbon Acquisition Corp.

0.2200 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RIBBR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2200, а максимальная — 0.2200.

Следите за динамикой Ribbon Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RIBBR сегодня?

Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) сегодня оценивается на уровне 0.2200. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.2200, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RIBBR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ribbon Acquisition Corp.?

Ribbon Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.2200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.50% и USD. Отслеживайте движения RIBBR на графике в реальном времени.

Как купить акции RIBBR?

Вы можете купить акции Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) по текущей цене 0.2200. Ордера обычно размещаются около 0.2200 или 0.2230, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RIBBR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RIBBR?

Инвестирование в Ribbon Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1500 - 0.5192 и текущей цены 0.2200. Многие сравнивают 0.00% и 18.92% перед размещением ордеров на 0.2200 или 0.2230. Изучайте ежедневные изменения цены RIBBR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ribbon Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) за последний год составила 0.5192. Акции заметно колебались в пределах 0.1500 - 0.5192, сравнение с 0.2200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ribbon Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ribbon Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Ribbon Acquisition Corp. (RIBBR) за год составила 0.1500. Сравнение с текущими 0.2200 и 0.1500 - 0.5192 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RIBBR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RIBBR?

В прошлом Ribbon Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2200 и 37.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.2200 0.2200
Годовой диапазон
0.1500 0.5192
Предыдущее закрытие
0.2200
Open
0.2200
Bid
0.2200
Ask
0.2230
Low
0.2200
High
0.2200
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
18.92%
Годовое изменение
37.50%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.