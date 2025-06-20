Moedas / RGC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RGC: Regencell Bioscience Holdings Limited
15.60 USD 1.29 (9.01%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RGC para hoje mudou para 9.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.44 e o mais alto foi 15.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Regencell Bioscience Holdings Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGC Notícias
- 1 Magnificent Stock-Split Stock Up 157,000% Since Its IPO to Buy in September, and 1 to Absolutely Avoid
- Nvidia, T-Mobile Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- The Flock of Dark Horse Utility Stocks Flying Under Wall Street’s Radar - TipRanks.com
- Alibaba, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- 1 Magnificent Stock-Split Stock to Buy Hand Over Fist in August and 1 to Absolutely Avoid
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- What Triggered the Wild 120% Rally in Regencell Bioscience Stock (RGC)? - TipRanks.com
- Olo, Tripadvisor, Aebi Schmidt Holding And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI)
- Fair Value alert captures 60% downside in Regencell Bioscience stock
- 1 Magnificent Stock-Split Stock to Buy Hand Over Fist in July and 1 to Completely Avoid
- Trading in risky penny stocks is booming. Why it could be a sign of trouble ahead for the market.
- Regencell's 82,000% Surge: The $33 Billion Stock Rally That Nobody Can Explain
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- Kanzhun, DeFi Development And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Kanzhun (NASDAQ:BZ)
- Speculative Frenzy Suggests Regencell Bioscience (RGC) is a House of Cards - TipRanks.com
- Vizsla Silver, COMPASS Pathways And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Micron, Nike Set To Report Earnings As Markets Watch Out For Core PCE Price Index
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Smith & Wesson Brands Posts Weak Q4 Results, Joins Aptevo Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
Faixa diária
14.44 15.73
Faixa anual
3.53 950.00
- Fechamento anterior
- 14.31
- Open
- 14.60
- Bid
- 15.60
- Ask
- 15.90
- Low
- 14.44
- High
- 15.73
- Volume
- 674
- Mudança diária
- 9.01%
- Mudança mensal
- 12.15%
- Mudança de 6 meses
- -53.00%
- Mudança anual
- 183.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh