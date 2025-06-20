Валюты / RGC
RGC: Regencell Bioscience Holdings Limited
14.31 USD 0.04 (0.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGC за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.08, а максимальная — 14.50.
Следите за динамикой Regencell Bioscience Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RGC
Дневной диапазон
14.08 14.50
Годовой диапазон
3.53 950.00
- Предыдущее закрытие
- 14.35
- Open
- 14.08
- Bid
- 14.31
- Ask
- 14.61
- Low
- 14.08
- High
- 14.50
- Объем
- 186
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- -56.88%
- Годовое изменение
- 159.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.