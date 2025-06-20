KurseKategorien
RGC: Regencell Bioscience Holdings Limited

15.45 USD 0.30 (1.98%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RGC hat sich für heute um 1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.12 bis zu einem Hoch von 15.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Regencell Bioscience Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
15.12 15.57
Jahresspanne
3.53 950.00
Vorheriger Schlusskurs
15.15
Eröffnung
15.15
Bid
15.45
Ask
15.75
Tief
15.12
Hoch
15.57
Volumen
129
Tagesänderung
1.98%
Monatsänderung
11.07%
6-Monatsänderung
-53.45%
Jahresänderung
180.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K