通貨 / RGC
RGC: Regencell Bioscience Holdings Limited
15.15 USD 0.45 (2.88%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RGCの今日の為替レートは、-2.88%変化しました。日中、通貨は1あたり14.91の安値と15.60の高値で取引されました。
Regencell Bioscience Holdings Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.91 15.60
1年のレンジ
3.53 950.00
- 以前の終値
- 15.60
- 始値
- 15.51
- 買値
- 15.15
- 買値
- 15.45
- 安値
- 14.91
- 高値
- 15.60
- 出来高
- 270
- 1日の変化
- -2.88%
- 1ヶ月の変化
- 8.91%
- 6ヶ月の変化
- -54.35%
- 1年の変化
- 174.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K