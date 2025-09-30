- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem
A taxa do REXR-PC para hoje mudou para -0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.70 e o mais alto foi 22.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de REXR-PC hoje?
Hoje Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) está avaliado em 22.80. O instrumento é negociado dentro de -0.87%, o fechamento de ontem foi 23.00, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de REXR-PC em tempo real.
As ações de Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem pagam dividendos?
Atualmente Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem está avaliado em 22.80. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.31% e USD. Monitore os movimentos de REXR-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de REXR-PC?
Você pode comprar ações de Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) pelo preço atual 22.80. Ordens geralmente são executadas perto de 22.80 ou 23.10, enquanto 6 e 0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de REXR-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de REXR-PC?
Investir em Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem envolve considerar a faixa anual 20.88 - 23.33 e o preço atual 22.80. Muitos comparam 3.40% e 5.31% antes de enviar ordens em 22.80 ou 23.10. Estude as mudanças diárias de preço de REXR-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Rexford Industrial Realty, Inc.?
O maior preço de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) no último ano foi 23.33. As ações oscilaram bastante dentro de 20.88 - 23.33, e a comparação com 23.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Rexford Industrial Realty, Inc.?
O menor preço de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) no ano foi 20.88. A comparação com o preço atual 22.80 e 20.88 - 23.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de REXR-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de REXR-PC?
No passado Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.00 e 5.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.00
- Open
- 22.70
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Low
- 22.70
- High
- 22.90
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.87%
- Mudança mensal
- 3.40%
- Mudança de 6 meses
- 5.31%
- Mudança anual
- 5.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4