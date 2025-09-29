报价部分
货币 / REXR-PC
REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem

22.80 USD 0.20 (0.87%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日REXR-PC汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点22.70和高点22.90进行交易。

关注Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

REXR-PC股票今天的价格是多少？

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem股票今天的定价为22.80。它在-0.87%范围内交易，昨天的收盘价为23.00，交易量达到6。REXR-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem股票是否支付股息？

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem目前的价值为22.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.31%和USD。实时查看图表以跟踪REXR-PC走势。

如何购买REXR-PC股票？

您可以以22.80的当前价格购买Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem股票。订单通常设置在22.80或23.10附近，而6和0.44%显示市场活动。立即关注REXR-PC的实时图表更新。

如何投资REXR-PC股票？

投资Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem需要考虑年度范围20.88 - 23.33和当前价格22.80。许多人在以22.80或23.10下订单之前，会比较3.40%和。实时查看REXR-PC价格图表，了解每日变化。

Rexford Industrial Realty, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rexford Industrial Realty, Inc.的最高价格是23.33。在20.88 - 23.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem的绩效。

Rexford Industrial Realty, Inc.股票的最低价格是多少？

Rexford Industrial Realty, Inc.（REXR-PC）的最低价格为20.88。将其与当前的22.80和20.88 - 23.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REXR-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REXR-PC股票是什么时候拆分的？

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.00和5.31%中可见。

日范围
22.70 22.90
年范围
20.88 23.33
前一天收盘价
23.00
开盘价
22.70
卖价
22.80
买价
23.10
最低价
22.70
最高价
22.90
交易量
6
日变化
-0.87%
月变化
3.40%
6个月变化
5.31%
年变化
5.31%
