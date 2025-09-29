REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem
今日REXR-PC汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点22.70和高点22.90进行交易。
关注Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
REXR-PC股票今天的价格是多少？
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem股票今天的定价为22.80。它在-0.87%范围内交易，昨天的收盘价为23.00，交易量达到6。REXR-PC的实时价格图表显示了这些更新。
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem股票是否支付股息？
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem目前的价值为22.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.31%和USD。实时查看图表以跟踪REXR-PC走势。
如何购买REXR-PC股票？
您可以以22.80的当前价格购买Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem股票。订单通常设置在22.80或23.10附近，而6和0.44%显示市场活动。立即关注REXR-PC的实时图表更新。
如何投资REXR-PC股票？
投资Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem需要考虑年度范围20.88 - 23.33和当前价格22.80。许多人在以22.80或23.10下订单之前，会比较3.40%和。实时查看REXR-PC价格图表，了解每日变化。
Rexford Industrial Realty, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rexford Industrial Realty, Inc.的最高价格是23.33。在20.88 - 23.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem的绩效。
Rexford Industrial Realty, Inc.股票的最低价格是多少？
Rexford Industrial Realty, Inc.（REXR-PC）的最低价格为20.88。将其与当前的22.80和20.88 - 23.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REXR-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REXR-PC股票是什么时候拆分的？
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.00和5.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.00
- 开盘价
- 22.70
- 卖价
- 22.80
- 买价
- 23.10
- 最低价
- 22.70
- 最高价
- 22.90
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.87%
- 月变化
- 3.40%
- 6个月变化
- 5.31%
- 年变化
- 5.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值